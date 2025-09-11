Marți va avea loc canonizarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

Marți, 16 septembrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, în perioada 15-16 septembrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Antim pentru a marca acest eveniment deosebit.

Astfel, luni, 15 septembrie, de la ora 17.00, are loc Slujba Privegherii închinată Sf. Cuvios Mărturisitor Sofian.

Programul de marți, 16 septembrie, este următorul:

08:00-09:00 - Acatistul Sf. Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Ceasurile 3 și 6;

09:00 - Sfânta Liturghie, urmată de proclamarea canonizării Cuviosului;

17:00-20:00 - Slujba Privegherii închinată Sf. Cuv. Sofian și Sf. Ier. Dionisie Erhan.

„Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este unul dintre marii pictori și iconari ortodocși ai secolului al XX-lea. Trăitor isihast și duhovnic iscusit, supranumit , Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian a fost părintele spiritual al multor credincioși. Blândețea, discernământul și milostivirea sa au fost apreciate de numeroase persoane care l-au cunoscut”, a transmis Arhiepiscopia Bucureștilor.

(sursa: Mediafax)