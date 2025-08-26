Medicii din ambulator, supărați de creșterea contribuțiilor la sănătate

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) avertizează că propunerea de creștere a plafonului CASS de la 60 la 90 de salarii minime pe economie va destabiliza financiar cabinetele medicale și va limita accesul pacienților la servicii esențiale.

Reprezentanții doctorilor din ambulatoriile de specialitate subliniază că, într-un sistem deja cronic subfinanțat și la numai doi ani de la ultima schimbare fiscală majoră, noua masură reprezintă o povară suplimentară și cer guvernanților să mențină plafonul actual.

În ciuda declarațiilor repetate ale oficialilor din Sănătate, cu privire la dezvoltarea ambulatoriului de specialitate pentru a scădea numărul internărilor din spitale, APMA subliniază că ambulatoriul rămâne „un pilon ignorat al sănătății”.

„Ambulatoriul de specialitate, alături de medicina de familie, rezolvă peste 75-80% din patologiile curente și degrevează spitalele publice, deja suprasolicitate. În ciuda rolului său esențial, acest segment este cronic subfinanțat. O creștere suplimentară a poverii fiscale riscă să destabilizeze activitatea medicală prespitalicească”, transmite Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, într-un comunicat.

Potrivit medicilor, noua propunere de majorare a plafonului CASS vine la mai puțin de doi ani de la implementarea precedentă și se adaugă altor măsuri fiscale care vor greva activitatea acestor cabinete medicale:

- majorarea capitalului social al SRL-urilor la 8.000 lei;

- creșterea impozitului pe dividende la 16% (din 1 ianuarie 2026);

- reducerea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 euro;

- creșterea cotei de TVA.

Tarifele, stabilite prin contract-cadru cu CNAS

Pe de altă parte, tarifele pentru serviciile medicale sunt stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și nu pot fi majorate pentru a reduce presiunea financiară.

„Medicii nu își pot ajusta tarifele, întrucât acestea sunt stabilite prin contract-cadru cu CNAS, pe baza valorii punctului. În acest context, presiunea fiscală suplimentară se traduce în dezechilibre financiare care pot afecta direct furnizarea serviciilor medicale. Având în vedere aceste consecințe, APMA solicită menținerea plafonului actual de 60 de salarii minime brute pentru calculul CASS, aplicabil furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate și din sistemul public”, a transmis Consiliul Director al APMA, subliniind „dezamăgirea că o măsură cu impact atât de mare a fost propusă fără consultarea organizațiilor profesionale reprezentative”.

Prin al doilea pachet de măsuri pentru redresarea bugetară, Ministerul Finanțelor a propus majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, de la 60 de salarii minime brute pe țară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe țară, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.