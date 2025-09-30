x close
Ministrul Muncii: 6.600 de familii pot primi bani pentru FIV

de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   14:45
Ministerul Muncii a cerut și a primit 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că 6.600 de familii pot primi banii, spune ministrul Muncii, Florin Manole.

„La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil”, spune Manole.

Ministrul mai spune că de anul viitor, vor fi folosite fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

