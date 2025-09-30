Ministrul Muncii: 6.600 de familii pot primi bani pentru FIV

„La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil”, spune Manole.

Ministrul mai spune că de anul viitor, vor fi folosite fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

(sursa: Mediafax)