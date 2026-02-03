Ministrul Muncii: indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim

Ministrul Muncii a transmis mesajul pe Facebook într-un atac indirect la colegii de coaliție.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul -X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social- comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că cine nu muncește, nu merită să trăiască”, a scris Florin Manole.

Reprezentantul Guvernului a mai susținut că „despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări.” De aceea, el a anunțat că va folosi exemplele cu cifre pentru a demonta dezinformările. Primul său exemplu vizează indemnizația pentru copiii cu handicap.

„Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint. Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap - 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a fost exemplul oferit de Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat ce măsuri conține Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Acesta vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse. Pachetul va fi propus coaliției de guvernare. Reprezentanții PSD condiționează rămânerea la guvernare de adoptarea pachetului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)