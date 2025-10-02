Scandalul de la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. Ministrul Sănătății, Rogobete, reacție la acuzațiile USR: „Situația are alt fundament, nu trebuie amestecate datele”

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Oct 2025   •   18:45
Sursa foto: Hepta/Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns acuzațiilor formulate de deputatul USR Emanuel Ungureanu privind numărul deceselor înregistrate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, subliniind că trebuie făcută o distincție clară între declarațiile politice și cele medicale sau administrative.

​​​​​​„Aș vrea să facem totuși o diferențiere, într-un mod diplomatic evident, între declarațiile politice și declarațiile tehnice, administrative sau medicale”, a declarat ministrul, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Rogobete a admis că în unitatea sanitară au existat pacienți infectați cu diferiți germeni patogeni pe parcursul anului, dar a insistat că aceste cazuri nu trebuie confundate cu situația actuală:

„Este adevărat că au mai existat pacienți infectați cu alți germeni patogeni în această unitate sanitară în decursul anului. Am cerut să înțeleg dacă a existat sau nu un focar de Klebsiella sau dacă au fost cazuri izolate”.

În același timp, ministrul a respins ideea de a generaliza datele statistice în legătură cu tragedia de la Iași:

„Nu cred că este corect să legăm toate aceste cifre de această situație dramatică, inacceptabilă până la urmă, dar care are alt substrat și alt fundament”, a punctat Rogobete.

Declarația vine după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a afirmat miercuri că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași ar fi murit zece copii în urma unor focare de infecții nosocomiale, și nu șapte, așa cum au anunțat oficial autoritățile.

