Mobilizarea rezerviștilor. Ce spune Mircea Badea : „Aș plăti amenda, dar nu m-aș prezenta..”

Însă participanții au semnalat dificultăți în procesul de mobilizare, iar în spațiul public au apărut critici privind armamentul învechit.

Deși realizatorul TV Mircea Badea nu a efectuat stagiul militar, astfel că nu a fost convocat, acesta afirmă că dacă ar fi fost chemat ar fi plătit amenda dar nu s-ar fi prezentat.

Probleme la mobilizarea rezerviștilor

Reprezentanții Ministerului Apărării recunosc provocările întâmpinate., însă reprezentanții instituției spun că scopul exercițiului este tocmai să depisteze aceste deficiențe pentru a le corecta.

„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulți rezerviști, peste 10.000 aici în București. Tocmai acesta este scopul exercițiului, de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează, pentru a remedia pe parcurs. Unul dintre obiectivele exercițiului este de colaborare și cooperare între militarii activi și militarii în rezervă. Cei care și-au desfășurat activitatea în armată, după ce au devenit rezerviști au pierdut contactul cu activitățile Armatei Române.

Este o zi în care sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a ședințelor de tragere.La finalul exercițiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat. Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condițiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviștii la unități. Ei pot fi anunțați cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt. Acești rezerviști au o medie de vârstă de 45-48 de ani”, a explicat colonelul Corneliu Ștefan Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN, potrivi dcnews.ro.

Limită de vârstă înaintată pentru mobilizare

Însă vârsta maximă de mobilizare a rezerviștilor este de 60 de ani, extrem de înaintată pentru operațiuni militare.

Mobilizarea rezerviștilor are loc prin anunțuri din partea autorităților,. Participanților li se verifică documentele, li se face un instructaj de securitate, precum și o evaluare psihologică. Cei care nu se prezintă riscă sancțiuni și amenzi.

Legea 446/2006 stipulează că neprezentarea la exercițiile de mobilizare constituie contravenție, iar amenzile pot varia între 405 și 1.215 lei, în funcție de punctele de amendă aplicate.

„În general, însă, este de preferat să evităm amenzi și să respectăm convocările”, a încheiat colonelul Pavel.