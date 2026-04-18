Nereguli grave în Delta Dunării: Ministrul Mediului spune că situația este în pragul dezastrului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat sâmbătă concluziile controlului efectuat de Corpul de Control la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în cadrul unei conferințe de presă, unde a avertizat că situația din zonă este extrem de gravă.

Conflicte de interese și abuzuri

Diana Buzoianu a declarat că raportul va fi trimis Agenţiei Naţionale de Integritate, întrucât există semne de conflict de interese, dar şi către DNA.

„Practic, suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”, a declarat Diana Buzoianu la începutul conferinței de presă.

Aceasta a explicat că „instrumente legitime” care ar fi trebuit să asigure ordine și respectarea legii au fost deturnate și folosite în alte scopuri, inclusiv pentru exercitarea de presiuni și pentru avantaje ale unor grupuri de interese.

De asemenea, Diana Buzoianu a declarat că mai multe fonduri europene au fost pierdute sau proiecte importante au fost blocate ori afectate.

„Fondurile europene au fost pierdute, sau, mai concret spus, o parte dintre proiecte au fost chiar sabotate”, afirmă ministra Mediului.

Guvernatorul Deltei Dunării a fost demis

Vineri, premierul Ilie Bolojan a decis, la propunerea ministrului Mediului, schimbarea din funcție a guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD).

Bogdan-Ioachim Bulete a fost eliberat din funcție, iar în locul său a fost numit Florin Stăneață, director al APIA Tulcea. Deciziile au fost publicate vineri în Monitorul Oficial.

O „decizie pentru revocarea domnului Bogdan-Ioachim Bulete din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»” a fost semnată de premierul Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Mediului.

Bogdan-Ioachim Bulete a fost numit în funcție la data de 28 noiembrie 2023. Florin Stăneață a ocupat până acum funcția de director executiv al APIA Tulcea.