Noua metodă de furt din magazine: Cum se folosesc hoții de casele self pay?

Capitala este cea mai afectată, cu aproximativ 15 cazuri în fiecare zi, potrivit datelor Observator News.

Cum acționează hoții

Casele de tip self-pay, menite să eficientizeze procesul de cumpărare, facilitează acțiunile hoților, care profită de lipsa supravegherii directe pentru a pleca cu produse fără să le plătească.

Infractorii folosesc diverse metode: unii scanează etichetele unor produse mai ieftine, alții nu le scanează deloc. Cele mai vizate articole nu sunt neapărat scumpe, ei alegând articole mici și ușor de ascuns, în special dulciuri și băuturi.

„Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta”, precizează Cătălin Scarlat, manager de magazin.

Polițiștii și agenții de pază susțin că profilul hoților este extrem de variat, de la copii de 10 ani până la vârstnici de 80 de ani.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe”, explică Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Comercianților.

Cine suportă pierderile

Pierderile provocate de furturi nu sunt suportate doar de comercianți.

„Într-o formă sau alta, obiectul furat va fi plătit de oamenii cinstiți care își fac cumpărăturile din magazin”, subliniază Feliciu Paraschiv.

Pe lista produselor cel mai des furate se află și cosmeticele, articolele de îmbrăcăminte și băuturile alcoolice, iar furturile de cărți sunt mai rare, notează stiripesurse.ro.

Măsuri de prevenție

Pentru a limita pierderile, mulți comercianți au investit în camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt.

În unele magazine, produsele preferate de hoți au fost mutate în casete încuiate. Cașcavalul, conservele sau băuturile alcoolice nu mai pot fi luate direct de pe raft.

„0 lei e o conservă, totuși se fură atât de des, încât managerii magazinului au decis să le pună în casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate”, a declarat Cătălina Toma, reprezentantă a Poliției Capitalei.