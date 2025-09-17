OncoRCP – o platformă care ajută pacienții cu cancer și medicii să comunice mai bine

Platforma OncoRCP (Resurse, Consiliere, Parteneriat) a fost construită în colaborare cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), pentru a răspunde nevoilor reale ale pacienților oncologici și familiilor acestora, și este sprijinit de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Boala oncologică nu este doar un diagnostic medical, ci o experiență profund umană. Pacienții au nevoie să fie ascultați și înțeleși. Iar acest proiect răspunde unei nevoi critice: o comunicare mai clară și mai empatică între pacient și medic, care este esențială pentru a împărtăși informații importante și a stabili o relație bazată pe încredere și respect reciproc.

De asemenea, platforma își propune să contribuie la creșterea aderenței la tratament a pacienților oncologici, dar și la o mai bună alfabetizare în sănătate - ceea ce va ușura comunicarea între medic și pacient – mai cu seamă că estimările arată că, până în 2035, incidența cancerului va crește cu 6% – cu 8,3% la bărbați și 3,3% la femei.

„OncoRCP îi ajută pe pacienți să nu fie singuri în fața diagnosticului, oferindu-le nu doar tratament medical, ci și ghidare emoțională și practică în această călătorie. Trebuie menționat că OncoRCP este o platformă educativ-informativă, dar acesta nu poate substitui medicul. Pentru orice probleme de sănătate sau sfaturi medicale este necesară consultarea medicului”, a declarat Mirela Iordan, reprezentantul Pfizer România.

Acces gratuit la materiale video educative, componentă AI și podcast

Pacienții au acces gratuit la clipuri video și resurse educaționale, prezentate de un navigator de pacienți, el însuși pacient oncologic.

Platforma integrează o componentă inovatoare de inteligență artificială (AI), care ghidează utilizatorii printr-un proces educațional în 10 pași.

Pacienții parcurg chestionare de conștientizare, învață să își formuleze întrebările pentru medici și să își exprime mai bine emoțiile și nevoile.

OncoRCP include și o serie de episoade ale unui podcast cu medici oncologi, reprezentanți ai pacienților și lideri din domeniul sănătății.

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv.

„Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» București susține proiectele care pun pacientul în centrul actului medical. Credem că o comunicare clară și empatică între medic și pacient este la fel de importantă ca tratamentul în sine, iar OncoRCP răspunde acestei nevoi prin educație, dialog și încredere reciprocă”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, Rector al UMF „Carol Davila” București.

Pentru mai multe informații, puteți accesa https://oncorcp.codeoftalent.com/registration/ONCO-7546