OncoRCP – o platformă care ajută pacienții cu cancer și medicii să comunice mai bine

Platforma OncoRCP (Resurse, Consiliere, Parteneriat) a fost construită în colaborare cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), pentru a răspunde nevoilor reale ale pacienților oncologici și familiilor acestora, și este sprijinit de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.
Boala oncologică nu este doar un diagnostic medical, ci o experiență profund umană. Pacienții au nevoie să fie ascultați și înțeleși. Iar acest proiect răspunde unei nevoi critice: o comunicare mai clară și mai empatică între pacient și medic, care este esențială pentru a împărtăși informații importante și a stabili o relație bazată pe încredere și respect reciproc.
De asemenea, platforma își propune să contribuie la creșterea aderenței la tratament a pacienților oncologici, dar și la o mai bună alfabetizare în sănătate - ceea ce va ușura comunicarea între medic și pacient – mai cu seamă că estimările arată că, până în 2035, incidența cancerului va crește cu 6% – cu 8,3% la bărbați și 3,3% la femei.
„OncoRCP îi ajută pe pacienți să nu fie singuri în fața diagnosticului, oferindu-le nu doar tratament medical, ci și ghidare emoțională și practică în această călătorie. Trebuie menționat că OncoRCP este o platformă educativ-informativă, dar acesta nu poate substitui medicul. Pentru orice probleme de sănătate sau sfaturi medicale este necesară consultarea medicului”, a declarat Mirela Iordan, reprezentantul Pfizer România.
Acces gratuit la materiale video educative, componentă AI și podcast
- Pacienții au acces gratuit la clipuri video și resurse educaționale, prezentate de un navigator de pacienți, el însuși pacient oncologic.
- Platforma integrează o componentă inovatoare de inteligență artificială (AI), care ghidează utilizatorii printr-un proces educațional în 10 pași.
- Pacienții parcurg chestionare de conștientizare, învață să își formuleze întrebările pentru medici și să își exprime mai bine emoțiile și nevoile.
- OncoRCP include și o serie de episoade ale unui podcast cu medici oncologi, reprezentanți ai pacienților și lideri din domeniul sănătății.
- Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv.
„Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» București susține proiectele care pun pacientul în centrul actului medical. Credem că o comunicare clară și empatică între medic și pacient este la fel de importantă ca tratamentul în sine, iar OncoRCP răspunde acestei nevoi prin educație, dialog și încredere reciprocă”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, Rector al UMF „Carol Davila” București.
Pentru mai multe informații, puteți accesa https://oncorcp.codeoftalent.com/registration/ONCO-7546