Părinții copiilor cu handicap vor avea 8 zile de telemuncă pe lună. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Părinții copiilor cu handicap beneficiază de mai multe zile de telemuncă

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri o modificare a Codului Muncii care le acordă salariaților cu copii cu handicap în întreținere, cu vârsta de până la 18 ani, dreptul la 8 zile pe lună de muncă de acasă sau în regim de telemuncă. Excepție fac doar cazurile în care natura sau specificul activității nu permit desfășurarea muncii în acest mod.

Zile suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii

Legea prevede și două zile suplimentare de telemuncă pe lună pentru fiecare copil în plus, în cazul familiilor care au mai mulți copii cu handicap sau gemeni, tripleți și multipleți.

De la 4 la 8 zile de telemuncă – o dublare a beneficiului

Potrivit unei legi din 2023, părinții care au copii de până la 11 ani puteau lucra de acasă patru zile pe lună. Noua reglementare dublează acest număr pentru părinții copiilor cu handicap de până la 18 ani.

Motivarea schimbării legislative

În nota de fundamentare a proiectului se arată că îngrijirea unui copil cu handicap necesită mai mult timp și implică un efort suplimentar, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

„Dezvoltarea fizică și psihică a unui copil cu handicap diferă considerabil de cea a unui copil fără handicap. În cazul copiilor cu autism, vârsta biologică nu coincide cu cea mentală – un copil de 6 ani poate avea vârsta mentală a unuia de doar 1,5 - 2 ani”, se arată în document.

Inițiativa a fost deja aprobată de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Următorul pas este promulgarea legii de către președintele României, pentru a putea intra în vigoare.