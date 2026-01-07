Răspuns unui medic la întrebarea momentului: De ce am făcut gripa A dacă sunt vaccinat antigripal?

Medicul de familie Patricia Badea a oferit răspunsul la întrebarea care este pe buzele multor români. Potrivit acesteia, vaccinul folosit în prezent este fabricat în baza tulpinilor de gripă din sezonul trecut. Problema este că tulpinile de gripă se modifică rapid și vaccinul nu acoperă decât parțial nouă formă a virusului.

„De ce dacă sunt vaccinat antigripal tot am făcut gripă A sezonul acesta? Vaccinul antigripal se dezvoltă în fiecare an pe baza tulpinilor din sezonul anterior. Problema a fost că varianta din sezonul acesta e mult modificată față de cea din primăvară, prin urmare nu se "pupă" cu vaccinul decât într-o proporție mică”, a explicat medicul român pe Facebook.

Așadar în acest sezon vaccinul protejează parțial, mai ales împotriva complicațiilor date de gripă, a adăugat Patricia Badea.

„Deși contractați gripă și aveți manifestări de febra, dureri de cap, gât, musculare acestea se remit cu simptomatice fără alte complicații notabile. Avem bineînțeles și persoanele cu risc înalt: infanții și persoanele cu multe patologii unde trebuie să fim atenți. Să fim sănătoși și sper să nu ne vedem buluc la ușa cabinetului! (Speranța moare ultima!)”, a precizat Patricia Badea.

De la începutul sezonului și până aproape de finalul anului 2025, au fost raportate în România 398 de cazuri de gripă confirmate de laborator.

Datele oficiale arată că au fost făcute peste 1,2 milioane de vaccinări antigripale.

(sursa: Mediafax)