Preferatul lui Nicușor Dan la șefia SRI a pledat împotriva statului român în litigiul Roșia Montană

Acesta a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari, scrie G4 Media.

Totodată, el a declarat, în urmă cu doi ani, în podcastul partenerului său, Florentin Țuca: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

„Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste”, a spus el în podcastul respectiv.

Cum l-a cunoscut Gabriel Zbârcea pe Marian Munteanu

În același podcast, Gabriel Zbârcea a povestit cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România: „Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulteior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”.

Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

Avoca a spus că în acea perioadă a editat și revista „Generația noastră”.

„Eu am vrut disperat să fac politică conservatoare în PNȚCD. Ca judecător nu puteam face politică, de aceea am ales avocatura”, a mai spus Zbârcea.

Zbârcea a fost președintele Ligii Studenților din cadrul Universităţii din Bucureşti în perioada noiembrie 1993 – mai 1995, potrivit cv-ului de pe site-ul Avocatura.ro.

Conform site-ului oficial al cabinetului de avocatură, Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații.

Zbârcea are experiență ca avocat în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Conform informațiilor citate, „a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”.

