Pretenții mari ale familiilor care vor să adopte copii. Circa 7.740 de minori așteaptă îngrijire părintească

Potrivit datelor oficiale, dintre cei 7.744 de copii adoptabili, 57% au sub 14 ani și figurează în Profilul Public al Copilului Adoptabil, disponibil la sediile DGASPC din țară.

Repartizarea pe grupe de vârstă arată că 211 copii au între 0 și 2 ani, 767 au între 3 și 6 ani, aproape 4.000 au între 7 și 13 ani, iar peste 2.800 sunt adolescenți, între 14 și 17 ani.

Doar 13% dintre copii au sub 7 ani și nu sunt încadrați cu boli grave, potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Circa 37% dintre copii pot fi adoptați doar împreună cu frații lor. Cei mai mulți au un frate (2.205) sau doi frați (494).

În prezent, 6.154 de copii trăiesc la asistenți maternali profesioniști, 1.318 în servicii rezidențiale, 252 la alte familii sau persoane și 18 la rude până la gradul IV, ceea ce arată că majoritatea cresc în medii familiale.

La nivel național există 2.774 de familii atestate pentru adopție. Cele mai multe (2.094) își doresc copii între 3 și 6 ani, în timp ce doar 181 vizează grupa 0-2 ani, 481 vor copii de 7-13 ani și doar 18 sunt dispuse să adopte adolescenți.

În timp ce 82% dintre familii își doresc copii sub 7 ani, doar 12,63% dintre copiii adoptabili corespund acestui criteriu, ceea ce evidențiază un dezechilibru puternic între profilul copiilor și dorințele celor care vor să adopte.