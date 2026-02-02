Primărie în bloc: Autoritatea locală așteaptă un sediu nou de peste un deceniu

Funcționarii primesc cetățenii în locuințe de 2 sau 3 camere. De 10 ani, sediul oficial funcționează fără clădire proprie, după ce vechea primărie a fost declarată imobil cu risc seismic ridicat. Avizierul blocului a devenit panou de anunțuri publice, potrivit observatornews.ro.

Provocări pentru cetățeni și angajați

Contribuabilii sunt ghidați de GPS în zone rezidențiale, neașteptându-se să găsească funcționari publici la etajele unui bloc.

Departamentul Taxe și Impozite s-a mutat recent de la etajul 2 la parter pentru a avea acces mai facil persoanele cu dizabilități, dar situația rămâne complicată.

Angajații gestionează zilnic treburi administrative în spații domestice, fără infrastructura normală a unei instituții publice.

Evacuarea din fosta primărie a forțat această soluție temporară, care însă se tot preleungește. Se așteaptă construirea unei clădiri noi de un deceniu.