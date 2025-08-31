Primul centru de colectare a deșeurilor finanțat prin PNRR, inaugurat la nivel național

Deputata USR Diana Buzoianu a anunțat duminică inaugurarea primului centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) realizat din fonduri PNRR, un proiect considerat „vital” pentru comunitate și pentru sănătatea locuitorilor.

Evenimentul a avut loc alături de primarul Horia Bugarin.

Potrivit acesteia, centrul va colecta anual peste 1.600 de tone de deșeuri, inclusiv din construcții și alte tipuri periculoase, care în prezent ajung la gropile de gunoi sau sunt abandonate pe câmpuri.

„Acest CAV devine un hub de unde resursele pot fi salvate și reciclate, în loc să fie irosite. Știm cu toții cu ce probleme ne confruntăm la nivelul comunităților locale: câmpiile din jur sunt pline de deșeuri din construcții și nu numai”, a declarat Buzoianu.

Ea a subliniat că investițiile în infrastructura de mediu înseamnă investiții directe în sănătatea comunității și în dezvoltarea sustenabilă.

„Problemele de mediu pe care nu le gestionăm ajung inevitabil, în câțiva ani, probleme de sănătate. Fabricele de reciclare, cavurile și alte proiecte similare înseamnă, la final, ani de viață câștigați pentru fiecare dintre noi”, a adăugat deputata.

Proiectul inaugurat face parte dintr-un plan național prin care ar urma să fie construite 300 de astfel de centre cu bani din PNRR.

Pentru restul proiectelor prevăzute, dar care riscă să nu mai fie finanțate, autoritățile iau în calcul mutarea lor pe bugetul național sau pe cel al Administrației Fondului pentru Mediu.