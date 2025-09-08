Val de reacții după „conferința conspiraționiștilor”. Virusolog român din SUA: „Mă tem că e cam prea târziu”

După ce, în cadrul unei pseudoconferințe de la Brașov, care a fost prezentată drept o dezbatere medicală, au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID și controlul maselor, în spațiul public au apărut reacții ferme atât din partea Colegiului Medicilor din România și societăților profesionale, cât și a Universităților de Medicină și Farmacie, care s-au delimitat de dezinformările propagate de câțiva medici. De asemenea, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră dezinformarea medicală ca fiind „un atac direct la sănătatea românilor” și a transmis că va trimite Corpul de Control la spitalele din care provin medicii care au participat la această conferință. „Mai bine mai târziu decât niciodată, dar mă tem că e cam prea târziu”, spune cunoscutul virusolog român stabilit în SUA, Cristian Apetrei, precizând că de doi ani semnalează organizarea unor astfel de evenimente în România.

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România au participat la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența biodigitală”, organizată, sâmbătă, la Brașov. Manifestarea a fost calificată de comunitatea medicală drept o adunare „pseudoștiințifică”, în contradicție cu principiile medicinei bazate pe dovezi și cu normele profesiei medicale.

Teoriile prezentate aici „nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința”, spune Colegiul Medicilor din România (CMR).

„Dezinformarea și răspândirea unor falsuri științifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidență sunt de natură să diminueze încrederea în știință și profesioniști.

Propagarea acestor informații în rândurile populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică.

Bolile infecțioase și prevenția lor reprezintă un domeniu medical care a beneficiat major de descoperirile medicale ale ultimului secol, iar vaccinarea a prevenit milioane de decese în rândul copiilor și adulților, încă de la descoperirea fenomenului de imunizare prin vaccin.

Atragem atenția că această manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice”, conform CMR.

UMF-urile: „Un derapaj grav”

De asemenea, Asociația UMF-urilor a reacționat, calificând participarea unor medici, printre care și cadre universitare, drept „un derapaj grav”.

„Consorțiul G6 al Universităților de Medicină și Farmacie tradiționale se delimitează ferm de opiniile pseudoștiințifice și dezinformarea propagate în rândul populației în cadrul unor manifestări fals denumite conferințe științifice, așa cum este cea desfășurată astăzi la Brașov.

Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice și eticii universitare și este un derapaj grav de la principiile unei activități de educație medicală corectă, riguroasă, în sprijinul sănătății publice.

Prevenția bolilor infecțioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalității și morbidității și la creșterea speranței de viață sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionată și interpretarea voit greșită a datelor medicale reprezintă un atac împotriva științei, și educației și pun în pericol sănătatea publică - adică sănătatea tuturor membrilor comunității, de la copii la vârstnici. Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor prin informare reală, din surse medicale de încredere, iar Universitățile de Medicină și Farmacie au datoria să fie astfel de surse de încredere pentru studenți, rezidenți, medici și societate”, a transmis, sâmbătă, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, președintele Asociației G6-UMF.

Ministrul Rogobete:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră că dezinformarea medicală este „un atac direct la sănătatea românilor” și a transmis prin intermediul paginii sale de socializare că nu va negocia cu minciuna și conspirațiile.

„Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici”, a scris Rogobete, sâmbătă, pe Facebook,

De asemenea, ministrul Sănătății a afirmat că majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință „nu au legătură cu niciun fundament științific”.

„De exemplu, s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta de 5G și vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc și, mă rog, o serie de informații care nu au nici un substrat științific și care fac rău, repet, siguranței și sănătății pacienților”, a exemplificat Alexandru Rogobete, ieri, într-o declarație de presă la Palatul Parlamentului.

Totodată, ministrul a anunțat că va fi întocmit un raport de către CMR privind conferința medicilor de la Brașov, care va fi transmis la Parchet și are în vedere și o modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente medicale, care nu sunt validate din punct de vedere științific.

„Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze propriii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate. Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Șeful CNAS: Informațiile nefondate pot întârzia prezentarea la medic

Totodată, șeful CNAS a spus că informații nefondate prezentate în cadrul acestui eveniment reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației pentru că pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și la timp și pot afecta succesul tratamentelor.

„CNAS vă asigură că: medicii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific; prescrierea de medicamente și conduita medicală se bazează exclusiv pe evidențe clare, recunoscute și acceptate de comunitatea medicală; obiectivul nostru principal este protejarea sănătății dumneavoastră printr-un act medical de calitate, sigur și responsabil a subliniat Horațiu Moldovan.

„Atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discutați direct cu medicul dumneavoastră de familie sau cu specialistul care vă urmărește cazul, nu să vă lăsați influențați de opinii răspândite fără fundament”, le-a recomandat oamenilor șeful CNAS.

Specialiștii acuză „mistificarea adevărului științific”

Și Societatea Română de Epidemiologie (SREPI) a transmis, ieri, că se alătură demersului Colegiului Medicilor din România și cel al rectorilor Universităților de Medicină și Farmacie și atrage atenția publicului asupra „dezinformarilor și mistificării adevărului științific în cadrul așa-zisei conferințe de la Brașov”.

„Istoria omenirii demonstrează clar contrariul celor comunicate la aceasta «conferință». Orice informație așa zis «medicală» trebuie sancționată de profesioniștii din instituțiile de învățământ și societăți profesionale, iar publicul trebuie să se informeze din surse oficiale profesional credibile”, este mesajul trasmis pe pagina oficială a Societăţii Române de Epidemiologie.

Informațiile transmise în cadrul evenimentului de la Brașov „nu au la bază dovezi științifice și pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică”, a transmis, ieri, și Institutul Național de Sănătate Publică, care le-a recomandat oamenilor să se informeze „doar din surse oficiale și credibile”.

„Date fabricate, dezinformări, realități paralele și chiar minciuni sfruntate”

Valul de reacții a venit după ce un cunoscut profesor român de Boli Infecțioase și Microbiologie, stabilit în Statele Unite, a semnalat organizarea acestui eveniment „științifico-fantastic” și i-a invitat pe reprezentanții autorizați ai Colegiului medicilor și ai UMF-urilor să participe „pentru a se informa dacă este adevărat sau nu că la această «conferință» vor fi prezentate date fabricate, dezinformări, realități paralele și chiar minciuni sfruntate”.

„Galileo Galilei avea un telescop. Louis Pasteur avea un microscop. Osler, inventatorul medicinei ca știință, avea un stetoscop. Singurul instrument folosit de fetele și băieții ăștia pentru ca să facă știința de vârf pe care o prezintă în conferințe este microfonul. Acolo produc ei majoritatea datelor la care fac referire. Așa încât situația poate fi rezolvată în fapt cu mare ușurință. (...) Eu sunt mândru că toată lumea a văzut conferința de conspiratologie de ieri. Dar abia acum v-ați trezit? Eu tot spun de lucrurile astea de vreo 2 ani. Iar astfel de conferințe s-au tot produs sub nasul vostru”, scrie dr. Cristian Apetrei, profesor român de Boli Infecțioase și Microbiologie de la Universitatea Pittsburgh (SUA), pe pagina sa de socializare.

„Toți cei care se revoltă acum ar trebui să se întrebe unde au fost în ultimii ani. La o conferință de anul trecut, profesorul Coriu (Daniel Coriu - n.r.) a declarat textual că astfel de probleme nu se rezolvă pe internet prin Facebook. Așa e. Din punctul dumnealui de vedere, nu se rezolvă deloc. În ce mă privește, a trebuit să-mi fac pagină de internet ca să-mi pot pierde vremea făcând ce alții trebuiau să facă prin fișa postului. Asta e. Mai bine mai târziu decât niciodată, dar mă tem că e cam prea târziu”, a conchis cunoscutul virusolog.

Cazuri similare din alte țări, „sancționate exemplar”

Scandalul stârnit după ce mai mulți medici au răspândit „teorii conspiraționiste” la conferința organizată la Brașov a stârnit o reacție fermă și din partea lui prof. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean de Urgență Timișoara.

Acesta cere Colegiului Medicilor din România și autorităților să intervină rapid, precizând că legea Sănătății permite sancțiuni radicale, inclusiv posibilitatea CMR de a suspenda sau anula dreptul de liberă practică al medicilor conspiraționiști.

CMR este „instituția care are atribuția legală de a supraveghea respectarea normelor deontologice și profesionale de către medici”, a spus dr. Dorel Săndesc, într-o postare publică, unde vorbește chiar despre „anchetarea ca infracțiune”. Practic, inclusiv ANPC, CNA și Parchetul pot interveni dacă mesajele fake afectează populația: „Audiovizualul (CNA) sau chiar Parchetul, în caz de infracțiuni, pot interveni dacă mesajele false sunt propagate în spațiul public și afectează populația”.

Specialistul în Terapie Intensivă enumeră, totodată, și câteva cazuri similare din alte state, unde profesioniști din domeniul sănătății care au dezinformat și au propagat teorii conspiraționiste au fost „sancționați internațional”.

Iată câteva dintre cele nouă cazuri menționate de Dorel Săndesc:

„Guylaine Lanctôt (Canada)

• Situație: Medicul flebolog și activista antivaccinare, cunoscută pentru cartea La mafia médicale, a fost exclusă definitiv din profesie (ban pe viață), după ce a refuzat să demisioneze în urma solicitării Colegiului Medicilor din Québec; decizia disciplinară a fost luată în 1997, constatând că „acționează conform fanteziilor sale și ignoră regulile de etică”.

Kate Shemirani (Regatul Unit)

• Situație: Fostă asistentă medicală, promotoare a teoriilor conspirației legate de COVID-19 și 5G. A fost suspendată de Nursing and Midwifery Council (NMC) în iulie 2020 și exclusă complet în mai 2021, cu posibilitatea de apel peste cinci ani.

Arieh Avni (Israel)

• Situație: Medicul antivaccinist a rămas fără licență definitivă după ce Curtea Districtuală din Ierusalim i-a respins apelul în august 2022, menținând decizia de revocare emisă de Ministerul Sănătății.(...)

Peter A. McCullough (SUA)

• Situație: Cardiolog controversat pentru promisiunea dezinformării legate de COVID-19 și vaccinuri. ABIM i-a revocat certificările în ianuarie 2025.

Sherri Tenpenny (SUA)

• Situație: O osteopată din Ohio a afirmat că vaccinurile COVID-19 „magnetizează” oamenii. Licența i-a fost suspendată în august 2023 pentru necooperare cu ancheta; a fost reinstaurată în mai 2024 după plata unei amenzi și cooperare.

Thomas Cowan (SUA)

• Situație: Practicant de medicină alternativă, promotor al teoriilor COVID-19 / 5G. A renunțat voluntar la licență în decembrie 2020, după o perioadă de probă primită în urma unor abateri disciplinare în 2017. (...)

Michael Ellis (Australia)

• Situație: GP din Melbourne, a postat mesaje homofobe și antivaccinare pe Facebook. VCAT i-a suspendat licența pe 12 luni, pentru protejarea sănătății publice”.

„Peste tot în lume cazuri similare cu cele din România au fost și sunt sancționate exemplar; în România, unde avem un record de cazuri, încă nu s-a luat nicio măsură similară”, subliniază prof. dr. Dorel Săndesc.

