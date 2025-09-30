Sursa contaminării de la Spitalul „Sfânta Maria” a fost găsită: bacteria Serratia marcescens venea din scurgerea unei chiuvete ATI

Sursa contaminării: chiuveta de la ATI

Potrivit informațiilor obținute de Observator, testele de laborator au arătat că bacteria Serratia marcescens a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete din secția de Terapie Intensivă. Conform Ziarului de Iași, bacteria ar fi fost adusă inițial de un pacient transferat, infirmându-se ipoteza că germenul ar fi ajuns în spital prin intermediul florilor.

Nouă copii infectați, șapte decese

În ultimele trei săptămâni, nouă copii internați la „Sfânta Maria” au fost infectați cu bacteria. Șapte dintre ei, cu vârste între câteva zile și 12 ani, nu au supraviețuit. Părinții victimelor acuză spitalul de neglijență.

„Am ajuns acolo doar pentru deshidratare. Nu pentru ceva viral, nu pentru altă problemă. Acum realizez că spitalul era un loc în care se murea. Chiar când am ajuns în ATI, un copil de 8 ani a murit”, a declarat, pentru Observator, Oana Ivașciuc, mama unei fetițe care și-a pierdut viața.

Reacția ministrului Sănătății: demiteri și sancțiuni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat dur lipsa de reacție a spitalului și a DSP Iași, anunțând măsuri drastice:

demiterea conducerii DSP Iași , fără „nicio explicație și fără nicio discuție”;

solicitarea demisiei managerului spitalului ;

angajarea de epidemiologi și asistente specializate în controlul infecțiilor nosocomiale la secțiile mari de ATI.

„Nu discutăm de lipsă de infrastructură sau resurse materiale, ci de lipsa aplicării protocoalelor și a reacției prompte. Primele trei cazuri au fost semnalate, dar măsurile au venit mult prea târziu”, a subliniat ministrul.

Amenzi și măsuri disciplinare

În urma controalelor, Ministerul Sănătății a constatat că timp de 10 zile nu au existat documente care să dovedească aplicarea protocoalelor anti-infecții.