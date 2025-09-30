x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   19:04
Sursa contaminării de la Spitalul „Sfânta Maria” a fost găsită: bacteria Serratia marcescens venea din scurgerea unei chiuvete ATI
Sursa foto: Hepta

Ancheta privind tragedia de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a scos la iveală sursa contaminării: o scurgere de la chiuveta secției ATI. Nouă copii au fost infectați, iar șapte dintre ei au murit. Ministrul Sănătății a anunțat măsuri dure împotriva conducerii unității și a DSP Iași.

Sursa contaminării: chiuveta de la ATI

Potrivit informațiilor obținute de Observator, testele de laborator au arătat că bacteria Serratia marcescens a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete din secția de Terapie Intensivă. Conform Ziarului de Iași, bacteria ar fi fost adusă inițial de un pacient transferat, infirmându-se ipoteza că germenul ar fi ajuns în spital prin intermediul florilor.

Nouă copii infectați, șapte decese

În ultimele trei săptămâni, nouă copii internați la „Sfânta Maria” au fost infectați cu bacteria. Șapte dintre ei, cu vârste între câteva zile și 12 ani, nu au supraviețuit. Părinții victimelor acuză spitalul de neglijență.

„Am ajuns acolo doar pentru deshidratare. Nu pentru ceva viral, nu pentru altă problemă. Acum realizez că spitalul era un loc în care se murea. Chiar când am ajuns în ATI, un copil de 8 ani a murit”, a declarat, pentru Observator, Oana Ivașciuc, mama unei fetițe care și-a pierdut viața.

Reacția ministrului Sănătății: demiteri și sancțiuni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat dur lipsa de reacție a spitalului și a DSP Iași, anunțând măsuri drastice:

„Nu discutăm de lipsă de infrastructură sau resurse materiale, ci de lipsa aplicării protocoalelor și a reacției prompte. Primele trei cazuri au fost semnalate, dar măsurile au venit mult prea târziu”, a subliniat ministrul.

Amenzi și măsuri disciplinare

În urma controalelor, Ministerul Sănătății a constatat că timp de 10 zile nu au existat documente care să dovedească aplicarea protocoalelor anti-infecții.

  • Spitalul „Sfânta Maria” a fost amendat cu 50.000 de lei.

  • Epidemiologul unității și un medic ATI au primit sancțiuni de 10.000 de lei fiecare.

  • Managerul interimar al spitalului a fost demis, dar continuă să ocupe funcția de director medical.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria" Spitalul Sfânta Maria din Iași bacteria Serratia Marcescens Serratia Marcescens ati
