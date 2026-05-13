x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social Tragedie în Capitală. O femeie s-a aruncat de pe un bloc din Sectorul 3

Tragedie în Capitală. O femeie s-a aruncat de pe un bloc din Sectorul 3

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   10:55
Tragedie în Capitală. O femeie s-a aruncat de pe un bloc din Sectorul 3

O femeie de 53 de ani, psiholog, s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din București. Femeia a murit pe loc.

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Secția 11 Poliție au fost fost sesizați, marți, prin apel 112, că o persoană s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 3.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că e vorba de o femeie în vârstă de 53 de ani.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse pentru salvarea acesteia, un echipaj SMURD sosit la adresă a constat decesul femeii.

Surse judiciare spun că este vorba despre o femeie de profesie psiholog.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Omoruri.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sinucidere capitala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri