Tragedie în Capitală. O femeie s-a aruncat de pe un bloc din Sectorul 3

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Secția 11 Poliție au fost fost sesizați, marți, prin apel 112, că o persoană s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 3.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că e vorba de o femeie în vârstă de 53 de ani.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse pentru salvarea acesteia, un echipaj SMURD sosit la adresă a constat decesul femeii.

Surse judiciare spun că este vorba despre o femeie de profesie psiholog.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Omoruri.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.