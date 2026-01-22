Un vaccin anticancer personalizat obține rezultate remarcabile în cel mai letal cancer de piele

Companiile Moderna și Merck au anunțat, marți, rezultatele unui studiu clinic internațional de fază 2b, care arată că vaccinul experimental personalizat (denumit Intismeran Autogene), utilizat în asociere cu imunoterapia Keytruda, a redus cu 49% riscul de recidivă sau deces la pacienţii cu melanom în stadiile III și IV, după intervenție chirurgicală completă, comparativ cu utilizarea tratamentului Keytruda ca monoterapie.

Este vorba despre pacienți cu cancer în stadii avansate, cu risc crescut de revenire a afecțiunii oncologice, iar analiza se bazează pe date obţinute după o perioadă de monitorizare de cinci ani.

Conform companiilor farmaceutice, noul raport reflectă rezultatele anterioare, anunțate după urmărirea a pacienților pe o perioadă de trei ani (publicate în 2023).

Practic, noile date raportate sugerează că beneficiile tratamentului inovator se menţin pe termen lung, fără diminuări semnificative în timp.

„Pentru mulți pacienți cu melanom în stadiul III/IV, există un risc semnificativ de recurență după intervenția chirurgicală. Prin urmare, demonstrarea potențialului pe termen lung al intismeran autogen și Keytruda de a reduce riscul de recurență pentru anumiți pacienți cu melanom este o etapă importantă”, a declarat dr. Marjorie Green, șefa departamentului de oncologie, dezvoltare clinică globală, Merck Research Laboratories, citată într-un comunicat al companiei. „Aceste date de urmărire pe cinci ani sunt încurajatoare și așteptăm cu nerăbdare datele din stadiul avansat din programul de dezvoltare clinică INTerpath cu Moderna, pentru o gamă largă de tipuri de tumori unde rămân nevoi semnificative neacoperite”, a adăugat aceasta.

Creat pentru a viza antigeni tumorali specifici fiecărui pacient în parte

Inițial recunoscută pentru rolul său în combaterea COVID-19, tehnologia ARN mesager a fost adaptată pentru a aborda provocări critice în domeniul sănătății, precum cancerul.

Vaccinul anticancer dezvoltat acum pe baza acestei tehnologii este considerat „revoluţionar” deoarece poate fi personalizat pentru fiecare pacient în doar câteva săptămâni şi oferă speranţa unui remediu împotriva acestei boli. Mai exact, este o terapie individualizată cu neoantigeni (INT) şi a fost concepută pentru a stimula sistemul imunitar să riposteze împotriva unui tip specific de cancer al pacientului.

Pentru a crea vaccinul este prelevată chirurgical o mostră din tumoră, se realizează secvenţierea ADN şi, cu ajutorul inteligenţei artificiale, se face o terapie personalizată specifică tumorii fiecărui pacient.

Vaccinul poate recunoaşte până la 34 de neoantigeni şi activează un răspuns imun antitumoral bazat pe mutaţiile unice în fiecare caz de cancer.

Medicamentul Keytruda (pembrolizumab), care este administrat împreună cu vaccinul experimental, este o imunoterapie care acţionează prin eliminarea mecanismelor de frânare ale răspunsului imun. Asocierea celor două tratamente urmăreşte atât activarea, cât şi menţinerea răspunsului imun antitumoral.

Confirmarea acestor rezultate în stadiile finale, de fază 3, ar putea schimba standardele de tratament în mai multe tipuri de afecțiuni oncologice.

Companiile farmaceutice au anunțat că, în prezent, această combinaţie de tratament este evaluată în opt studii clinice de dimensiuni mai mari, desfăşurate în mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancer pulmonar, vezical şi renal.

„Opt studii clinice de fază 2 și 3 sunt în desfășurare pentru mai multe tipuri de tumori, inclusiv melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer de vezică urinară și carcinom renal”, au precizat, marți, cele două companii, care intenționează să prezinte date suplimentare privind criteriile de evaluare ale studiului, într-o viitoare conferință medicală.

Melanomul, cea mai gravă formă de cancer de piele, este caracterizat prin creșterea necontrolată a celulelor producătoare de pigment. Ratele de melanom au crescut în ultimele decenii, cu peste 330.000 de cazuri noi diagnosticate la nivel mondial în 2022, această afecțiune fiind responsabilă pentru marea majoritate a deceselor cauzate de cancerul de piele.

Ce sunt vaccinurile anticancer

Vaccinurile împotriva cancerului reprezintă o abordare nouă și interesantă a tratamentului cancerului. Cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați cu vaccinurile tradiționale, care protejează împotriva bolilor prin introducerea unei versiuni inofensive sau inactivate a unui virus sau a unei bacterii. Aceasta pregătește sistemul imunitar înainte de expunere, reducând riscul de infecție sau diminuând severitatea acesteia.

Vaccinurile terapeutice împotriva cancerului adoptă o abordare diferită: acestea urmăresc tratarea cancerului, mai degrabă decât prevenirea acestuia, și funcționează prin valorificarea propriului sistem imunitar.

Prin stimularea răspunsului imun, aceste vaccinuri ajută organismul să identifice și să elimine celulele canceroase, să oprească răspândirea tumorilor și să stabilească o memorie imună pe termen lung pentru a preveni recurența. Vaccinurile împotriva cancerului se încadrează într-o categorie mai largă de tratamente cunoscută sub numele de imunoterapie.