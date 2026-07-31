Vârsta de pensionare va crește în Europa. România, printre țările în care oamenii vor munci mai mult

Printre țările în care sunt prognozate majorări importante se află și România, unde atât bărbații, cât și femeile vor ajunge să se pensioneze mai târziu decât în prezent, transmite Euronews.

Conform analizei Euronews, bazată pe raportul OECD Pensions at a Glance 2025, bărbații din România care au intrat pe piața muncii în 2024 sunt așteptați să iasă la pensie la 67 de ani, față de aproximativ 65 de ani în prezent. Și pentru femei este estimată o creștere semnificativă. Vârsta de pensionare ar urma să ajungă tot la 67 de ani, ceea ce înseamnă o majorare de aproape cinci ani față de nivelul actual, una dintre cele mai mari creșteri estimate în Uniunea Europeană.

La nivelul Uniunii Europene, vârsta medie standard de pensionare este în prezent de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. Pentru generația care a început să lucreze în 2024, media europeană va urca la 66,7 ani pentru bărbați și 66,4 ani pentru femei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ doi ani. Potrivit OCDE, două treimi dintre statele europene vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar aproape trei sferturi vor face același lucru și în cazul femeilor.

Cea mai spectaculoasă evoluție este estimată în Danemarca, unde vârsta standard de pensionare ar putea ajunge la 74 de ani, cea mai ridicată din Europa. În Italia, Țările de Jos, Suedia, Cipru și Estonia, pensionarea este proiectată să ajungă la 70-71 de ani. La polul opus se vor afla în continuare Luxemburg și Slovenia, unde bărbații ar urma să iasă la pensie la 62 de ani, iar Polonia va rămâne statul cu cea mai redusă vârstă de pensionare pentru femei, de 60 de ani.

Specialiștii explică faptul că sistemele publice de pensii sunt puse sub presiune de îmbătrânirea populației și de creșterea speranței de viață. Raportul OCDE estimează că, până în 2050, la fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani vor reveni 52 de persoane de peste 65 de ani, față de 33 în prezent. În anul 2000, raportul era de doar 22 la 100.

În aceste condiții, multe guverne aleg să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru a menține sustenabilitatea sistemelor de pensii, în loc să reducă valoarea pensiilor sau să crească semnificativ contribuțiile sociale. Pentru România, tendința este similară cu cea din restul Europei: populația îmbătrânește, iar presiunea asupra bugetului de pensii este în creștere, ceea ce face probabilă menținerea direcției de majorare graduală a vârstei de pensionare în următoarele decenii.

(sursa: Mediafax)