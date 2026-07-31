Senatul dă undă verde achiziției gazelor din Neptun Deep: Cât plătesc românii pentru propriile resurse?

Proiectul de lege a fost aprobat cu 115 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” și două abțineri, și a fost transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. O ședință de plen este programată vineri, astfel încât legea ar putea ajunge la promulgare până la sfârșitul săptămânii.

În mod obișnuit, exercitarea dreptului de preempțiune ar fi fost decisă prin hotărâre de Guvern. În actualul context, însă, Executivul funcționează cu atribuții limitate, fiind demis, motiv pentru care autorizarea a fost introdusă pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului, alături de proiectele considerate urgente pentru implementarea PNRR.

Cu cât vinde OMV Petrom gazele din Marea Neagră

Oferta transmisă de OMV Petrom, la 8 mai 2026, vizează achiziția de către stat a unei cantități de 49,9 TWh de gaze naturale din perimetrul Neptun Deep. La un preț de 48,752 euro/MWh, valoarea estimată a contractului pentru o perioadă de șapte ani este de aproximativ 2,43 miliarde de euro, respectiv aproape 12,8 miliarde de lei, fără TVA și accize.

Prin legea adoptată de Senat, ANRSPS este autorizată să introducă în propriul buget creditele de angajament necesare pentru efectuarea achiziției. Acestea reprezintă limita maximă a fondurilor pe care instituția le poate angaja pentru derularea contractului, inclusiv prin finanțare externă, urmând ca nivelul exact al sumelor să fie aprobat ulterior prin hotărâre de Guvern, la propunerea instituției.

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Când vor fi extrase primele gaze din Marea Neagră?

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, și reprezintă cea mai importantă investiție în exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. La 25 martie 2025, cele două companii au anunțat începerea forajului pentru dezvoltarea zăcămintelor Pelican Sud și Domino, situate la aproximativ 160 de kilometri de țărm.

Potrivit celor două companii, lucrările avansează într-un ritm mai rapid decât cel estimat inițial, iar prima producție de gaze este programată pentru prima jumătate a anului 2027.

Infrastructura proiectului include zece sonde de producție, trei sisteme submarine, conducte colectoare, o platformă offshore, o conductă de transport până la Tuzla și o stație de măsurare a gazelor, potrivit stiripesurse.ro.

Exploatarea zăcămintelor din Neptun Deep este considerată proiect strategic pentru securitatea energetică a României și ar putea transforma țara în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.