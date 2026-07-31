Nu era meningită, ci leptospiroza. Diagnostic crunt pentru Miruna, fata ținută în viață de aparate

Deși inițial s-a suspectat meningită — un prieten cu care fata petrecuse timp pe plajă avusese rezultat pozitiv la acest test — analizele ulterioare au arătat că adolescenta suferă, de fapt, de leptospiroză, contractată probabil din apa mării.

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Ce este leptospiroza

Leptospiroza este o boală infecțioasă acută, provocată de bacterii din genul Leptospira. Este o zoonoză, adică o boală care se transmite de la animale la om — practic orice mamifer, de la șobolani, câini, vaci, cai și porci, până la animale sălbatice, poate fi purtător al bacteriei, adesea fără să prezinte simptome vizibile. Animalele infectate elimină bacteria prin urină, care poate contamina solul sau sursele de apă, unde Leptospira poate supraviețui săptămâni sau chiar luni de zile.

Cum se ia

Transmiterea la om are loc, cel mai frecvent, prin contactul direct al pielii (mai ales dacă există răni sau zgârieturi) sau al mucoaselor — ochi, nas, gură — cu apă sau sol contaminate cu urină de animal infectat. Înotul în ape dulci stătute, cum sunt lacurile sau râurile, mai ales după ploi abundente sau inundații, este considerat unul dintre principalii factori de risc, pentru că precipitațiile favorizează răspândirea bacteriei în sursele de apă. Riscul de contaminare direct din apa sărată a mării este considerat, în general, mai scăzut decât cel din apă dulce, însă nu este exclus, mai ales în zonele unde apa de mare se amestecă cu ape dulci contaminate — de exemplu, la vărsarea unor cursuri de apă sau în apropierea unor zone cu scurgeri de canalizare sau resturi animale. Transmiterea de la om la om este extrem de rară.

De ce e greu de diagnosticat

Exact asta s-a întâmplat și în cazul Mirunei: boala nu a urmat tiparul clasic, iar simptomele inițiale — o tuse persistentă și o stare generală de rău — nu au indicat clar prezența infecției. Primele manifestări apar, de regulă, între 2 și 14 zile de la contactul cu bacteria, dar perioada de incubație poate fi și mai lungă, iar simptomele timpurii seamănă adesea cu o gripă banală: febră, dureri musculare, dureri de cap, greață. Fără tratament la timp, exact din cauza acestei confuzii inițiale cu afecțiuni mai comune, boala poate evolua rapid spre forme severe.

Complicații: de la boala Weil la șocul septic

În formele grave, netratate sau diagnosticate tardiv, leptospiroza poate evolua spre așa-numita boală Weil, care afectează rinichii și ficatul, provocând insuficiență renală și hepatică, hemoragii pulmonare, meningită, aritmii cardiace și, în cazurile cele mai severe, șoc septic și insuficiență multiplă de organe — exact traseul prin care a trecut și starea Mirunei, al cărei organism a cedat în lipsa unui tratament administrat la timp pentru afecțiunea reală.

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation, sau oxigenare prin membrană extracorporeală) este un sistem medical avansat care preia temporar funcțiile inimii și/sau ale plămânilor, atunci când acestea nu mai pot susține singure organismul. Este o procedură rezervată exclusiv unităților de terapie intensivă de nivel foarte înalt, pentru că necesită echipamente specializate și o echipă medicală dedicată, permanentă. Transportul unui pacient conectat la ECMO, cum s-a întâmplat în cazul Mirunei — mutată cu elicopterul de la Craiova la București — este considerat o operațiune medicală extrem de complexă și rar întâlnită în România, tocmai din cauza riscurilor legate de menținerea funcțională a sistemului pe durata deplasării.

Cum te protejezi

Specialiștii recomandă evitarea înotului în ape dulci stătute sau tulburi, mai ales după ploi abundente ori inundații, purtarea de încălțăminte de protecție în zonele cu risc de contact cu sol sau apă potențial contaminate și spălarea atentă pe mâini după activități în aer liber. Persoanele cu răni deschise ar trebui să evite complet contactul cu ape de proveniență incertă. Este important de reținut că, deși riscul general asociat cu apa mării este mai mic decât cel din apele dulci, orice simptom neobișnuit apărut la scurt timp după o vacanță la mare sau la munte — mai ales febră persistentă sau stare generală de rău care nu se ameliorează — merită investigat prompt de un medic, exact pentru a evita întârzierea de diagnostic care a marcat și acest caz.