26 de județe sunt miercuri sub avertizare Cod galben de vânt

de Redacția Jurnalul    |    31 Dec 2025   •   08:15
Sursa foto: Cod galben de vânt în mai multe județe

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 26 de județe din țară sunt integral sau parțial, miercuri, sub avertizări Cod galben de vânt.

Sunt vizate județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dâmbovița, Dolj, Olt și Teleorman.

Meteorologii arată că în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Avertizarea Cod galben este valabilă miercuri între orele 8.00 și 20.00.

