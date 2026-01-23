Alertă ANM imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

Conform prognozei de specialitate, până la ora 17:00, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, în localităţi din judeţele Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

COD : GALBEN

Valabil de la : 23-01-2026 ora 14:00 până la : 23-01-2026 ora 17:00

In zona : Zona continentală a județului Constanta , respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Județul Tulcea: Mahmudia;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 23-01-2026 ora 13:50 până la : 23-01-2026 ora 17:00

In zona : Județul Ialomiţa: Fetești, Stelnica;

Județul Călăraşi: Borcea, Jegălia;

Județul Giurgiu: Roata de Jos, Crevedia Mare, Bucșani, Letca Nouă, Clejani, Mârșa;

Județul Teleorman: Videle, Botoroaga, Blejești, Mereni, Moșteni, Crevenicu;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.