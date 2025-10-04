x close
ALERTĂ hidrologică: Cod galben de inundaţii pe unele râuri din judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa până duminică dimineaţa

ALERTĂ hidrologică: Cod galben de inundaţii pe unele râuri din judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa până duminică dimineaţa

de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   11:40
ALERTĂ hidrologică: Cod galben de inundaţii pe unele râuri din judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa până duminică dimineaţa

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa, valabilă până duminică la ora 09:00.

Potrivit meteorologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se pot produce creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman) şi Casimcea - curs inferior (judeţul Constanţa).

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral.

AGERPRES

