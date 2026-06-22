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Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    22 Iun 2026   •   14:25
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Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate
Hepta/Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică pentru mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 22-06-2026 ora 14:25 până la : 22-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Caraş-Severin: Teregova, Prigor, Armeniș, Luncavița, Lăpușnicel, Brebu Nou;
Județul Hunedoara: Lupeni, Uricani, Pui, Bănița;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 22-06-2026 ora 13:50 până la : 22-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Hunedoara: Hunedoara, Ghelari, Răchitova, Lunca Cernii de Jos, Toplița, Bunila, Lelese;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-06-2026 ora 13:40 până la : 22-06-2026 ora 16:00

In zona : Județul Maramureş: Cavnic, Cernești, Băiuț, Desești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU
Data emiterii : 22-06-2026 ora 12:46    Nr. mesajului : 2
Valabil de la : 22-06-2026 ora 12:55 până la : 22-06-2026 ora 13:45

In zona : Județul Alba: Ighiu, Galda de Jos, Meteș, Stremț, Bucium, Cricău, Mogoș, Întregalde, Râmeț, Ponor;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).

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Subiecte în articol: ploi torenţiale Cod portocaliu grindina Alertă meteo imediată
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