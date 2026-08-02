Nu ai aer condiționat? Așa îți poți răcori locuința în zilele toride

Din fericire, există câteva metode simple prin care poți reduce temperatura din locuință și poți suporta mai ușor canicula, fără investiții costisitoare.

1. Ține soarele afară

Cea mai eficientă metodă este să împiedici căldura să intre în casă.

Închide jaluzelele, rulourile sau trage draperiile în timpul zilei, mai ales dacă ferestrele sunt orientate spre sud sau vest.

Specialiștii spun că ferestrele neprotejate sunt una dintre principalele surse de încălzire a locuinței pe timpul verii.

2. Aerisește doar la momentul potrivit

Mulți oameni deschid ferestrele la prânz, crezând că vor aduce aer proaspăt în casă.

În realitate, introduc aer și mai fierbinte.

Aerisește dimineața devreme și seara târziu, când temperatura de afară este mai scăzută, iar în timpul zilei ține ferestrele închise.

3. Folosește trucul cu cearșaful ud

Este una dintre cele mai vechi metode de răcorire.

Umezește un cearșaf subțire din bumbac și agață-l în fața unei ferestre deschise sau în apropierea unui ventilator.

Pe măsură ce apa se evaporă, aerul devine ușor mai răcoros.

4. Alege lenjerie de pat din materiale naturale

Vara, materialele sintetice pot accentua senzația de căldură.

Cele mai bune alegeri sunt:

bumbacul;

inul;

satinul din bumbac.

Acestea permit pielii să respire și reduc transpirația în timpul nopții.

5. Închide ușile camerelor nefolosite

Dacă folosești un ventilator sau ai reușit să răcorești o anumită încăpere, ține ușile celorlalte camere închise.

Astfel, aerul răcoros rămâne acolo unde ai nevoie de el.

6. Transformă ventilatorul într-un „mini aer condiționat”

Un truc foarte popular este să pui un bol cu gheață sau câteva sticle congelate în fața ventilatorului.

Aerul care trece peste gheață devine mai rece și poate crea o senzație plăcută de răcorire.

Nu va înlocui un aparat de aer condiționat, dar diferența poate fi vizibilă.

7. Plantele pot ajuta

Plantele de apartament contribuie la reglarea umidității și pot îmbunătăți confortul termic.

Printre cele mai potrivite se numără:

palmierii de interior;

ficusul;

monstera;

sansevieria („limba soacrei”).

În plus, ele îmbunătățesc și calitatea aerului.

8. Oprește aparatele pe care nu le folosești

Televizorul, calculatorul, consola de jocuri sau încărcătoarele lăsate în priză degajă căldură.

Oprește-le complet atunci când nu ai nevoie de ele.

Pe lângă faptul că locuința se încălzește mai puțin, vei economisi și energie electrică.

9. Folosește ventilatoarele inteligent

Dacă ai două ventilatoare, poți crea un curent de aer eficient.

Unul poate fi orientat spre exterior, pentru a evacua aerul cald, iar celălalt spre interior, pentru a introduce aerul mai răcoros de afară în timpul serii.

10. Evită să gătești la cuptor

Cuptorul poate ridica temperatura din bucătărie cu câteva grade.

În zilele caniculare, încearcă să alegi:

salate;

supe reci;

sandvișuri;

preparate la grătar în aer liber;

mese care nu necesită coacere.

Dacă trebuie să gătești, fă-o dimineața sau seara.

11. Fă un duș călduț înainte de culcare

Deși pare tentant, un duș foarte rece nu este cea mai bună soluție.

Apa foarte rece determină organismul să producă mai multă căldură pentru a-și regla temperatura.

Medicii recomandă un duș călduț înainte de culcare, care ajută corpul să se răcorească treptat și favorizează un somn mai odihnitor.

Alte trucuri utile pe timp de caniculă

Pe lângă răcorirea locuinței, specialiștii recomandă:

să bei suficiente lichide pe parcursul zilei;

să eviți alcoolul și băuturile foarte dulci;

să porți haine largi, din bumbac sau in;

să limitezi activitatea fizică în intervalul 11:00-18:00;

să închizi ferestrele imediat ce temperatura exterioară începe să crească.

Cu câteva schimbări simple în rutina zilnică, casa poate deveni considerabil mai confortabilă chiar și în timpul unui val de caniculă.

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