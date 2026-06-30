Alertă meteo imediată! Cod ROȘU ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 30-06-2026 ora 14:25 până la : 30-06-2026 ora 15:15

In zona : Județul Bihor: Ciumeghiu, Avram Iancu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).



COD : ROSU



Valabil de la : 30-06-2026 ora 14:24 până la : 30-06-2026 ora 15:10

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate;

Se vor semnala : Grindină de medii și mari dimensiuni (3-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70...90 km/h), averse torențiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice, .



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 30-06-2026 ora 14:15 până la : 30-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Buzău: Siriu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 60...80 km/h, vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) .

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 30-06-2026 ora 13:55 până la : 30-06-2026 ora 15:30

In zona : Zona de munte a județului Maramureş , respectiv zona de munte a localităților: Baia Mare, Borșa, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Tăuții-Măgherăuș, Cavnic, Strâmtura, Repedea, Cernești, Băiuț, Botiza, Poienile Izei;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60...80 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 30-06-2026 ora 13:50 până la : 30-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2-4 cm), averse torențiale (20...25 l/mp).