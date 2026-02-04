Alertă meteo imediată de vreme severă! Vânt puternic și ninsoare în România. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-02-2026 ora 14:00 până la : 04-02-2026 ora 17:00

In zona : Județul Cluj , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină o vizibilitate de sub 100 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-02-2026 ora 14:00 până la : 04-02-2026 ora 18:00

In zona : Județul Sibiu: Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu, Sadu, Boița;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-02-2026 ora 12:35 până la : 04-02-2026 ora 14:00

In zona : Județul Botoşani ;

Zona joasă a județului Suceava , respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Se vor semnala : precipitatii mixte care depun local polei

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-02-2026 ora 11:15 până la : 04-02-2026 ora 14:00

In zona : Județul Cluj , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină o vizibilitate de sub 100 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-02-2026 ora 8:35 până la : 04-02-2026 ora 14:00

In zona : Județul Sibiu: Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu, Sadu, Boița;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.