Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    22 Aug 2025   •   14:52
Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Hepta/ploi torentiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări de averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 22-08-2025 ora 14:47 până la : 22-08-2025 ora 16:00

In zona : Județul Satu Mare: Satu Mare, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Supur, Odoreu, Călinești-Oaș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Vama, Bogdand, Beltiug, Hodod, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Gherța Mică, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Căuaș, Santău, Homoroade, Pomi, Cehal, Valea Vinului, Terebești, Craidorolț, Săuca, Agriș, Săcășeni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), izolat grindină (sub 2 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 20...30 l/mp.

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-08-2025 ora 14:35 până la : 22-08-2025 ora 15:30

In zona : Județul Arad: Apateu, Săvârșin, Sintea Mare, Mișca, Craiva, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Bata;
Județul Timiş: Margina;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (55...60 km/h), grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 22-08-2025 ora 9:00 până la : 22-08-2025 ora 15:00

In zona : Județul Constanta ;
Județul Tulcea ;

Se vor semnala : Local vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.
 

