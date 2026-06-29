Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 29-06-2026 ora 15:15 până la : 29-06-2026 ora 16:15

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Feldru, Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, Ilva Mica;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 29-06-2026 ora 14:50 până la : 29-06-2026 ora 15:50

In zona : Județul Gorj: Novaci, Crasna, Baia de Fier, Polovragi, Mușetești;

Județul Vâlcea: Vaideeni, Voineasa, Malaia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 29-06-2026 ora 14:23 până la : 29-06-2026 ora 15:45

In zona : Județul Covasna: Sânzieni, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic;

Județul Harghita: Bălan, Sândominic, Lunca de Jos, Ciucsângeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Plăieșii de Jos, Mihăileni, Tomești, Sânmartin, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 29-06-2026 ora 14:10 până la : 29-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Stulpicani, Fundu Moldovei, Frumosu, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Sadova;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 29-06-2026 ora 13:35 până la : 29-06-2026 ora 14:45

In zona : Județul Maramureş, zona de munte de peste 1800 m;

Județul Maramureş: Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Săcel;

Județul Bistriţa-Năsăud, zona de munte de peste 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Rodna, Șanț;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...3 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 29-06-2026 ora 13:32 până la : 29-06-2026 ora 14:30

In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Vlăhița, Zetea, Lueta, Căpâlnița, Sântimbru;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici dimensiuni ( 1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 29-06-2026 ora 13:30 până la : 29-06-2026 ora 14:30

In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Siriu, Mânzălești, Brăești, Chiliile;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)

