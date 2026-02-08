Alertă meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-02-2026 ora 13:00 până la : 08-02-2026 ora 16:00

In zona : Județul Botoşani ;

Zona joasă a județului Suceava , respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Zona joasă a județului Neamţ , respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

Județul Iaşi ;

Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Băcești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Todirești, Pungești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Poienești, Bunești-Averești, Oșești, Oltenești, Pușcași, Miclești, Negrești, Delești, Tătărăni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni;

Se vor semnala : precipitatii mixte care depun local polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-02-2026 ora 11:00 până la : 08-02-2026 ora 13:00

In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Stoina, Logrești, Stejari, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Breasta, Vârvoru de Jos, Goiești, Teasc, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Murgași, Țuglui, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Tălpaș;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-02-2026 ora 11:00 până la : 08-02-2026 ora 13:00

In zona : Județul Constanta: Deleni, Adamclisi;

Județul Tulcea: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Casimcea, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Beștepe;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 08-02-2026 ora 10:00 până la : 08-02-2026 ora 13:00

In zona : Județul Botoşani ;

Zona joasă a județului Suceava , respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Județul Galaţi ;

Zona joasă a județului Vrancea , respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Județul Iaşi ;

Județul Vaslui ;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, asociată cu burniță sau ploaie slabă, ce vor favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau poleiului.