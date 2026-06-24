Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, grindină și vijelii în România. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 18:40 până la : 24-06-2026 ora 19:20

In zona : Mun. Bucureşti ;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula local 15...20 l/mp, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 18:35 până la : 24-06-2026 ora 19:30

In zona : Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Comloșu Mare, Cenad, Teremia Mare, Valcani;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului 50...55 km/h.



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 18:10 până la : 24-06-2026 ora 19:00

In zona : Județul Mureş: Târgu Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Miercurea Nirajului, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Acățari, Crăciunești, Sântana de Mureș, Gălești, Gheorghe Doja, Păsăreni, Livezeni, Corunca, Mădăraș;

Se vor semnala : Averse care vor acumula local 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1...2 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 24-06-2026 ora 18:07 până la : 24-06-2026 ora 19:00

In zona : Județul Galaţi: Corod, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Cerțești;

Județul Vrancea: Tănăsoaia, Boghești;

Județul Vaslui: Tutova, Pochidia, Pogonești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 60...70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 17:45 până la : 24-06-2026 ora 18:45

In zona : Județul Bacău: Onești, Sascut, Mănăstirea Cașin, Podu Turcului, Căiuți, Târgu Trotuș, Corbasca, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Urechești, Valea Seacă, Cașin, Dealu Morii, Coțofănești, Huruiești, Tătărăști, Buciumi, Bogdănești;

Județul Vaslui: Tutova, Ivești, Coroiești, Pochidia, Pogonești, Ciocani;

Se vor semnala : Grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), averse torențiale (15...20 l/mp), intensificări ale vântului (50...60 km/h), descărcări electrice.

COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 16:32 până la : 24-06-2026 ora 17:35

In zona : Județul Constanta: Cogealac, Pantelimon, Fântânele, Grădina, Vulturu;

Se vor semnala : local - averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 24-06-2026 ora 16:30 până la : 24-06-2026 ora 17:15

In zona : Județul Alba: Cugir, Sebeș, Săsciori, Șugag, Pianu, Săliștea, Gârbova, Câlnic;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 16:25 până la : 24-06-2026 ora 17:15

In zona : Județul Călăraşi: Modelu, Borcea, Roseți, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Unirea, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 16:12 până la : 24-06-2026 ora 17:00

In zona : Județul Constanta: Ostrov, Băneasa, Lipnița, Oltina, Aliman, Adamclisi, Dobromir, Ion Corvin;

Se vor semnala : local - averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 15:46 până la : 24-06-2026 ora 16:45

In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Ceanu Mare, Luna, Moldovenești, Călărași, Săndulești;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 20...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...50km/h), grindină de dimensiuni mici (sub 2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 15:46 până la : 24-06-2026 ora 17:00

In zona : Județul Bacău: Onești, Sascut, Răcăciuni, Helegiu, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Căiuți, Livezi, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Ungureni, Gioseni, Parava, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Tătărăști, Buciumi, Tamași, Vultureni, Bogdănești, Sărata;

Se vor semnala : Grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), averse torențiale (15...20 l/mp), intensificări ale vântului (50...60 km/h), descărcări electrice.



COD : GALBEN



Valabil de la : 24-06-2026 ora 15:30 până la : 24-06-2026 ora 17:15

In zona : Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Mânăstirea, Ciocănești, Grădiștea, Independența, Dorobanțu, Alexandru Odobescu, Valea Argovei, Frăsinet, Ulmu;

Se vor semnala : local - averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).