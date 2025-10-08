x close
Alertă meteo imediată de vreme severă! Cod Roșu de ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

Alertă meteo imediată de vreme severă! Cod Roșu de ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    08 Oct 2025   •   15:00
Alertă meteo imediată de vreme severă! Cod Roșu de ploi torențiale. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, mai multe avertizări de averse torențiale.

COD : ROSU

Valabil de la : 08-10-2025 ora 15:00 până la : 08-10-2025 ora 18:00

In zona : Județul Constanta: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;

Se vor semnala : Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...70 l/mp.

Subiecte în articol: ploi torenţiale Cod roşu de ploi torenţiale cod rosu
