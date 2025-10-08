Alertă meteo imediată de vreme severă! Cod Roșu de ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

COD : ROSU

Valabil de la : 08-10-2025 ora 15:00 până la : 08-10-2025 ora 18:00

In zona : Județul Constanta: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;

Se vor semnala : Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...70 l/mp.