Alertă meteo imediată de vreme severă! Cod Roșu de ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
COD : ROSU
Valabil de la : 08-10-2025 ora 15:00 până la : 08-10-2025 ora 18:00
In zona : Județul Constanta: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;
Se vor semnala : Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...70 l/mp.
Citește pe Antena3.ro