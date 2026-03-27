de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   21:58
ANM ridică gradul de alertă: Cod Portocaliu de vânt puternic, pentru zona de munte din două județe
Pericol pe creste: Meteorologii anunță vânt de peste 85-100 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri seara o avertizare nowcasting cod portocaliu de vânt pentru zona de munte din două județe ale țării.

Potrivit ANM, avertizarea nowcasting cod portocaliu de intensificări ale vântului este în vigoare în intervalul 27 martie, ora 21:00 – 28 martie, ora 00:00.

Codul portocaliu vizează zonele de munte din județele Caraş-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Potrivit meteorologilor, se vor înregistra ninsori care vor fi însoțite de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilității sub 50 m la altitudine de peste 1800 m.

În aceste condiții, a fost emis și RO-Alert pentru județul Hunedoara.

Tot vineri, ANM a emis un cod portocaliu de vânt puternic pentru mai multe localități din Olt și Vâlcea, cu rafale de până la 80 km/h.

(sursa: Mediafax)

 

