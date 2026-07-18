Cât crește salariul unui bugetar, de la 1 decembrie 2026. Vechimea aduce bani în plus

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a publicat, vineri, forma actualizată a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, document care stabilește noile reguli de calcul al salariilor bugetare, valabile de la 1 decembrie 2026. Proiectul introduce șase gradații pentru vechimea în muncă, cu majorări ale salariului de bază între 2,5% și 7,5%, potrivit Agerpres.

Documentul a fost publicat după o întâlnire desfășurată la Palatul Cotroceni, la care au participat reprezentanți ai partidelor politice, consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Proiectul urmează să fie analizat de partide și sindicate în zilele următoare, o nouă rundă de discuții fiind programată marți, când liderii politici vor decide dacă își asumă forma actuală a legii pentru a fi trimisă în Parlament. Ministrul Pîslaru a precizat că sindicatele au cerut o alocare suplimentară de 20 de miliarde de lei, în timp ce pragul bugetar disponibil este de 12 miliarde de lei - o diferență care ar putea complica negocierile din următoarele zile.

Noua lege urmează să abroge actuala Lege-cadru nr. 153/2017, iar întregul personal bugetar va fi reîncadrat pe noile funcții, grade, trepte profesionale și gradații.

Cele șase gradații de vechime

Potrivit proiectului, fiecărei funcții și fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund șase gradații, echivalente unor tranșe de vechime în muncă:

Gradația 0 (până la 3 ani vechime) - fără nicio majorare;

(până la 3 ani vechime) - fără nicio majorare; Gradația 1 (3-5 ani) - majorare de 7,5% , cea mai mare din grilă;

(3-5 ani) - majorare de , cea mai mare din grilă; Gradația 2 (5-10 ani) - majorare de 5% ;

(5-10 ani) - majorare de ; Gradația 3 (10-15 ani) - majorare de 5% ;

(10-15 ani) - majorare de ; Gradația 4 (15-20 ani) - majorare de 2,5% ;

(15-20 ani) - majorare de ; Gradația 5 (peste 20 ani) - majorare de 2,5%.

Cotele procentuale se calculează la salariul de bază sau la indemnizația de încadrare avute la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și se includ direct în acestea. Odată obținută, gradația se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de vechime.

Fac excepție de la acest sistem funcțiile de demnitate publică, funcțiile de conducere și funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici - unde gradația este deja inclusă în salariul de bază -, precum și personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor corespunzătoare gradației deținute, iar angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii decât cele bugetare, la stabilirea gradației corespunzătoare.

Grila de 12 grade salariale

Structura de salarizare cuprinde 12 grade salariale, fiecăruia corespunzându-i un interval de coeficienți, folosite ca sistem de ierarhizare a funcțiilor bugetare în raport cu valoarea muncii asociate. Funcțiile similare ca valoare sunt grupate împreună:

Grad Interval coeficienți 1 1 - 1,19 2 1,20 - 1,34 3 1,35 - 1,49 4 1,50 - 1,64 5 1,65 - 1,83 6 1,84 - 2,09 7 2,10 - 2,39 8 2,40 - 3,29 9 3,30 - 4,19 10 4,20 - 5,59 11 5,60 - 6,49 12 6,50 - 8

Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar rămâne fixat la 1 la 8, iar valoarea de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru întregul an 2027 este stabilită la 4.100 de lei - aceasta fiind baza de calcul pentru toate salariile din sistemul public. Începând cu 2028, valoarea de referință va putea fi majorată anual, prin hotărâre de Guvern, dar ritmul creșterilor va depinde de respectarea obiectivului de reducere a cheltuielilor salariale din sectorul public, ca pondere în PIB.

Cum se calculează salariul de bază

Salariul de bază reprezintă suma cuvenită lunar personalului plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale, gradației și vechimii în specialitate. Formula de calcul e simplă: coeficientul aferent gradului se înmulțește cu valoarea de referință (4.100 de lei), iar la rezultat se adaugă, după caz, cota procentuală corespunzătoare gradației de vechime.

Alte prevederi importante din proiect

Documentul introduce și o „diferență salarială tranzitorie", menită să protejeze veniturile celor al căror salariu ar scădea în urma aplicării noilor grile - aceasta se acordă până când salariul calculat potrivit noii legi ajunge la nivelul venitului aflat în plată în luna noiembrie 2026, și se include în baza de calcul a tuturor drepturilor salariale.

Proiectul mai stabilește un plafon general de 20% pentru sporurile acordate la nivelul fiecărui ordonator principal de credite și majorează, față de varianta anterioară, sporul pentru primarii și președinții de consilii județene implicați în implementarea proiectelor europene, de la 20% la 40%. În domeniul sănătății, gărzile de urgență efectuate în afara programului normal vor fi plătite cu tariful orar aferent salariului de bază, iar cele din zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală vor fi remunerate cu un tarif majorat cu 20%.