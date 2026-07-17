Canicula continuă și în luna august. Prognoza ANM pe patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 20 iulie - 17 august, prognoză realizată pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Concluzia: după un scurt respiro termic la finalul lunii iulie, canicula revine în forță în vestul țării chiar de la începutul lunii august.

Vremea astăzi: încă două zile de caniculă

Prognoza pe patru săptămâni vine pe fondul unui val de căldură deja activ. ANM a emis, pentru intervalul 16-18 iulie, cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, cu temperaturi maxime de 34-37 de grade, nopți tropicale (minime de 20-22 de grade) și indicele temperatură-umezeală peste pragul critic de 80 de unități. În paralel, o mare parte din țară se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină.

20-27 iulie: o săptămână mai răcoroasă

Valorile termice vor coborî sub cele normale pentru această perioadă pe tot teritoriul, cu o abatere mai accentuată în sud-estul țării. Din punct de vedere pluviometric, regiunile sud-estice vor avea un regim excedentar de precipitații, cele vestice vor fi deficitare, iar în rest ploile se vor situa în jurul valorilor normale.

27 iulie - 3 august: revine căldura, mai ales în vest

Temperaturile medii vor depăși din nou normalul climatologic în majoritatea regiunilor, cu o abatere pozitivă mai accentuată în vest. Singura excepție rămâne sud-estul țării, unde valorile se vor menține în jurul mediei. Precipitațiile vor fi deficitare pe cea mai mare parte a teritoriului.

3-10 august: căldură moderată, ploi normale

Temperatura medie va fi ușor peste normal în jumătatea vestică a țării, mai accentuat în vest și sud-vest, iar în rest se va menține aproape de valorile specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, pentru prima dată în această prognoză, apropiat de normal la nivelul întregii țări.

10-17 august: vestul rămâne cea mai afectată zonă

Valorile termice vor fi peste mediile specifice săptămânii în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice, iar în rest se vor menține aproape de normal. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice intervalului, în toate regiunile.



Meteorologii ANM atrag atenția că gradul de incertitudine al prognozelor crește pe măsură ce intervalul analizat e mai îndepărtat, motiv pentru care estimările vor fi actualizate săptămânal, cu date tot mai precise pe măsură ce ne apropiem de fiecare interval. Tendința generală conturată pentru vară confirmă, însă, un tipar deja vizibil în acest sezon: veri tot mai călduroase, cu episoade de caniculă tot mai frecvente și mai intense, în linie cu efectele schimbărilor climatice resimțite în ultimii ani în această parte a Europei. Vestul țării rămâne, în toate cele patru intervale analizate, regiunea cu cele mai mari abateri termice pozitive.