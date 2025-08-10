Prognoză specială pentru București. Duminică și luni vor fi temperaturi ridicate

Conform ANM, canicula și disconfortul termic se vor intensifica duminică, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade.

De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va fi „slab până la moderat”.

Luni, vremea se va menține caniculară și disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h, a precizat ANM.

(sursa: Mediafax)