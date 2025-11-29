Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, în acest weekend

Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20, avertizând asupra precipitațiilor însemnate cantitativ, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei, seara și noaptea vor fi precipitații mixte. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 de metri, în special în Carpații Meridionali, stratul de zăpadă va ajunge la 5–15 centimetri. Până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă se vor acumula între 10 și 25 l/mp, iar izolat vor depăși 50 l/mp.

Meteorologii au emis, de asemenea, cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 14, pentru județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și pentru zonele montane ale județelor Sibiu, Brașov și Covasna. În aceste zone, cantitățile de precipitații se vor situa între 20 și 30 l/mp, iar izolat vor depăși 50 l/mp, existând riscul producerii de inundații locale.

Autoritățile recomandă prudență la drum și evitarea deplasărilor în zonele cu risc crescut, respectând cu strictețe indicațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

(sursa: Mediafax)