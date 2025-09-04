Atenționare cod galben de ceață densă în județul Harghita

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Sep 2025   •   08:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineață, o atenționare cod galben de ceață pentru județul Harghita, valabil până la ora 09:00.

Meteorologii avertizează că vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ceea ce poate afecta circulația rutieră.

Este vizată zona depresionară a județului Harghita, respectiv a localităților Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni.

