Atenționare cod galben de ceață densă în județul Harghita

Meteorologii avertizează că vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ceea ce poate afecta circulația rutieră.

Este vizată zona depresionară a județului Harghita, respectiv a localităților Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni.

(sursa: Mediafax)