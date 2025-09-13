August 2025 a fost a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată pe Pământ!

Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest și Asia, potrivit datelor publicate marți de Observatorul European Copernicus.

Similar lunii iulie 2025, „august 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august la nivel global” pe suprafețele terestre și oceanice, după august 2023 și august 2024, a precizat institutul climatic într-un comunicat.

Temperatura medie pe suprafețele terestre și oceanice a fost cu 1,29°C mai mare decât în era preindustrială (1850-1900). Cele mai calde două luni august înregistrate vreodată rămân 2023 și 2024.

La începutul fiecărei luni, programul Copernicus evaluează performanța globală a lunii anterioare, utilizând analize care combină măsurători prin satelit, observații terestre și modele climatice. Aceste date, care acoperă ultimii 85 de ani, ne permit să măsurăm tendința temperaturii globale lună de lună.

(sursa: Mediafax)