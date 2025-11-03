Avertizare de călătorie MAE: Ciclonul Kalmaegi va lovi Vietnamul între 6 și 9 noiembrie

Potrivit comunicatului emis de MAE, ciclonul Kalmaegi va afecta cu precădere zonele Da Nang, Quang Ngai și Khanh Hoa, cu un risc ridicat de vânturi puternice, ploi torențiale și perturbări majore ale traficului aerian.

Autoritățile române îi îndeamnă pe cetățenii care se află în Vietnam să manifeste maximă precauție, să evite deplasările care nu sunt necesare în orașele Hue, Da Nang, Hoi An și Nha Trang, precum și în localitățile din regiunile menționate.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile autorităților locale, să contacteze agențiile de turism pentru actualizarea itinerariilor și să monitorizeze permanent mass-media locală pentru informații actuale.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale Centrului Național de Prognoză Hidrometeorologică al Vietnamului, iar în situații de urgență cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de urgență al Ambasadei României la Hanoi: +84 328 50 97 00.

(sursa: Mediafax)