Avertizare meteo imediată! Cod PORTOCALIU de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 27-03-2026 ora 15:40 până la : 27-03-2026 ora 19:00

In zona : Județul Olt: Slatina, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Sârbii - Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Valea Mare, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Scundu, Măciuca, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…80 km/h



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 27-03-2026 ora 15:40 până la : 27-03-2026 ora 19:00

In zona : Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de atenționări Cod galben de vreme rea, ce va cuprinde, până luni dimineața peste jumătate din țară.



Conform prognozei de specialitate, pe parcursul zilei de vineri, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei, unde rafalele vor fi de 50 - 70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali de 90 - 100 km/h.



De asemenea, de vineri seara, de la ora 22:00, și până sâmbătă, la ora 17:00, un alt Cod galben de vânt puternic va fi valabil în 11 județe și în Municipiul București. În aceste areale, local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 65 km/h.



Potrivit meteorologilor, în perioada 27 martie, ora 10:00 - 30 martie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei, unde va ploua și vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).



La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.600 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40 - 50 cm și va fi viscol.



Totodată, până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40 - 60 l/mp și pe alocuri de peste 70 - 80 l/mp.