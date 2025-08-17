x close
de Vali Deaconescu    |    17 Aug 2025   •   16:56
Avertizare METEO imediată. Cod ROȘU. Ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Victor Stroe

Meteorologii au emis mai multe avertizări de ploi torențiale, grindină și vijelii.

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-08-2025 ora 21:00 până la : 17-08-2025 ora 23:00

In zona : Județul Braşov ;

Se vor semnala : Averse care vor acumula local 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului(cu viteze de 50-55 km/h), grindină de mici dimensiuni(sub 2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 19:47 până la : 17-08-2025 ora 20:30

In zona : Județul Covasna: Vâlcele, Ilieni;
Județul Braşov: Tărlungeni, Vama Buzăului, Budila;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). În zonă s-au acumulat local peste 25 l/mp în ultima oră.

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-08-2025 ora 19:45 până la : 17-08-2025 ora 20:30

In zona : Județul Argeş: Curtea de Argeș, Albeștii de Argeș, Corbi, Mușătești, Domnești, Valea Danului, Valea Iașului, Brăduleț;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 19:25 până la : 17-08-2025 ora 20:15

In zona : Județul Mureş: Târnăveni, Iernut, Ungheni, Mica, Gănești, Sânpaul, Ogra, Băgaciu, Cucerdea;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 18:05 până la : 17-08-2025 ora 19:00

In zona : Județul Alba: Valea Lungă, Cenade;
Județul Mureş: Sighișoara, Daneș;
Județul Sibiu: Mediaș, Dumbrăveni, Copșa Mică, Axente Sever, Laslea, Dârlos, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Micăsasa, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Ațel, Brădeni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 18:05 până la : 17-08-2025 ora 19:00

In zona : Județul Cluj: Mica, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sânmărtin;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 25...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 18:00 până la : 17-08-2025 ora 19:00

In zona : Județul Argeş: Rucăr, Lerești, Dragoslavele, Dâmbovicioara;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 15...25 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 17:45 până la : 17-08-2025 ora 18:45

In zona : Județul Maramureş: Cupșeni, Cernești, Băiuț;
Județul Cluj: Cătina, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Buza;
Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Lechința, Chiochiș, Șieu-Măgheruș, Matei, Mărișelu, Galații Bistriței, Sânmihaiu de Câmpie;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 25...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h).

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-08-2025 ora 17:35 până la : 17-08-2025 ora 18:30

In zona : Județul Iaşi: Pașcani, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Vânători, Alexandru I. Cuza, Heleșteni, Hărmănești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-08-2025 ora 17:25 până la : 17-08-2025 ora 18:30

In zona : Județul Gorj: Borăscu, Văgiulești, Bolboși;
Județul Vâlcea: Bălcești, Fârtățești, Șușani, Lungești, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Glăvile, Livezi, Scundu, Lădești, Lăpușata, Măciuca, Roești, Pesceana, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Stănești, Lăcusteni, Amărăști;
Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Tâmna, Bâcleș, Prunișor, Căzănești, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 17:18 până la : 17-08-2025 ora 18:00

In zona : Județul Braşov: Jibert, Bunești, Șoarș;
Județul Mureş: Daneș, Apold;
Județul Sibiu: Agnita, Șeica Mare, Slimnic, Loamneș, Laslea, Micăsasa, Iacobeni, Bârghiș, Șeica Mică, Brădeni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : ROSU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 17:00 până la : 17-08-2025 ora 17:45

In zona : Județul Maramureş: Suciu de Sus, Lăpuș, Groșii Țibleșului;
Județul Cluj: Apahida, Cojocna, Căianu;
Județul Bistriţa-Năsăud: Lechința, Șintereag, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu-Odorhei;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 16:50 până la : 17-08-2025 ora 17:50

In zona : Județul Maramureş: Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Groșii Țibleșului;
Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Nușeni, Șieu-Odorhei, Chiuza;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h).

COD : ROSU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 16:25 până la : 17-08-2025 ora 17:30

In zona : Județul Hunedoara: Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara, Vorța;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50...70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 16:18 până la : 17-08-2025 ora 17:20

In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Baciu, Bonțida, Iclod, Jucu, Borșa, Cornești, Dăbâca;
Județul Bistriţa-Năsăud: Telciu, Rebrișoara, Târlișua, Spermezeu, Zagra, Petru Rareș, Coșbuc, Ciceu-Giurgești, Runcu Salvei, Ciceu - Mihăiești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h).

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-08-2025 ora 16:10 până la : 17-08-2025 ora 17:00

In zona : Județul Gorj: Bâlteni, Țicleni, Drăguțești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Logrești, Săulești, Licurici, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești;
Județul Vâlcea: Berbești, Alunu, Grădiștea, Sinești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 16:01 până la : 17-08-2025 ora 17:00

In zona : Județul Sibiu: Sibiu, Șelimbăr, Slimnic, Șura Mare;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 15:50 până la : 17-08-2025 ora 17:00

In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Zetea, Suseni, Voșlăbeni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 15:35 până la : 17-08-2025 ora 16:35

In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Bălești, Runcu, Drăguțești, Scoarța, Bengești-Ciocadia, Dănești, Prigoria, Albeni, Stănești, Bălănești, Turcinești, Schela, Săcelu, Lelești, Arcani;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70), grindină de dimensiuni mici şi medii (1....3 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 15:30 până la : 17-08-2025 ora 16:30

In zona : Județul Maramureş: Vișeu de Sus, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bogdan Vodă, Dragomirești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h).

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-08-2025 ora 15:20 până la : 17-08-2025 ora 16:20

In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Bălești, Crasna, Scoarța, Bengești-Ciocadia, Dănești, Prigoria, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Bălănești, Mușetești, Turcinești, Schela, Săcelu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 15:10 până la : 17-08-2025 ora 16:00

In zona : Județul Arad: Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel, Dieci, Pleșcuța;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 17-08-2025 ora 14:50 până la : 17-08-2025 ora 15:45

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Sângeorz-Băi, Rodna, Parva;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h), grindină de dimensiuni mici (sub 2 cm).

