Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 28-06-2026 ora 16:00 până la : 28-06-2026 ora 17:30

In zona : Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broșteni, Stulpicani, Vama, Moldovița, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Ostra, Brodina, Frumosu, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldova-Sulița, Breaza, Ciocănești;

Județul Neamţ: Borca, Poiana Teiului, Farcașa;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 40...50 km/h, descărcări electrice.

COD : GALBEN



Valabil de la : 28-06-2026 ora 14:55 până la : 28-06-2026 ora 16:00

In zona : Zona de munte a județului Gorj , respectiv zona de munte a localităților: Padeș;

Zona de munte a județului Vâlcea , respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 28-06-2026 ora 14:50 până la : 28-06-2026 ora 16:00

In zona : Județul Suceava: Fundu Moldovei, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...30 l/mp, grindină cu diametrul între 1 și 3 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 40...50 km/h, descărcări electrice.



COD : GALBEN



Valabil de la : 28-06-2026 ora 14:45 până la : 28-06-2026 ora 15:45

In zona : Județul Alba: Câmpeni, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Poiana Vadului;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), grindină de mici dimensiuni(1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 28-06-2026 ora 14:40 până la : 28-06-2026 ora 15:30

In zona : Județul Cluj: Beliș;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).