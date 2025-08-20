x close
Bucureștiul și 11 județe sub avertizare cod galben de caniculă

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   12:50
Administrația Națională de Metreorologie (ANM) a emis miercuri o atenționare cod galben de caniculă pentru Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud- vestul Dobrogei. Avertizarea este valabilă pentru joi.

Potrivit ANM, joi, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Codul galben este valabil joi, între orele 12 – 21, în județele: Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Constanța și București.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

(sursa: Mediafax)

