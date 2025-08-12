Căldura în București, cu maxime de până la 34 de grade

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   10:30
Marți, vremea în capitală va fi călduroasă cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Conform prognozei speciale emise de ANM, marți, în intervalul orar 12:00-21:00 vremea în București se va menține caldă, cu maxime termice de 33-34 de grade Celsius.

Cerul va fi predominant senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

În ciuda temperaturilor ridicate, meteorologii anunță că nu se va afla sub incidența vreunei atenționări sau avertizări meteorologice.

(sursa: Mediafax)

