Căldura în București, cu maxime de până la 34 de grade

Conform prognozei speciale emise de ANM, marți, în intervalul orar 12:00-21:00 vremea în București se va menține caldă, cu maxime termice de 33-34 de grade Celsius.

Cerul va fi predominant senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

În ciuda temperaturilor ridicate, meteorologii anunță că nu se va afla sub incidența vreunei atenționări sau avertizări meteorologice.

(sursa: Mediafax)