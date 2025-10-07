Ceață, ploi și zăpezi pe drumurile din mai multe județe

Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza zăpezii, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Se circulă în condiții de ceață pe multe drumuri din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu Mare și Timiș, vizibilitatea în trafic fiind redusă la sub 200 metri și izolat sub 50 metri.

Pe drumurile din județele aflate în zona de S-E și E a țării traficul se desfășoară pe un carosabil cu precipitații sub formă de ploaie ușoară.

Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată sau când rulează pe un carosabil umed, să crească distanța de siguranță între autovehicule.

(sursa: Mediafax)