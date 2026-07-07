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Cod Galben în București: Vijelii, vânt puternic și furtuni după caniculă

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   10:59
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Cod Galben în București: Vijelii, vânt puternic și furtuni după caniculă
Hepta/România, între ploi și temperaturi ridicate

Capitala României, București, este sub avertizare Cod Galben de vijelii începând de miercuri după-amiaza. Până atunci, canicula își face de cap, fiind înregistrate temperaturi de 32 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Marți, în București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse slabe (2...6 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Miercuri, vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50...70 km/h), vijelii, averse (5...15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade.

Miercuri, între orele 12 - 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod Galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: vijelii canicula bucuresti vant
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