Rezultate Titularizare 2026. Unde pot viitorii profesori să își vadă notele

Concursul național de Titularizare 2026 ajunge la unul dintre cele mai tensionate momente ale calendarului: afișarea rezultatelor. Marți, 28 iulie, candidații își vor putea verifica notele obținute la proba scrisă, atât online, cât și la sediile inspectoratelor școlare din toată țara.

Unde se afișează rezultatele Titularizare 2026

Notele vor fi publicate pe platforma oficială titularizare.edu.ro, administrată de Ministerul Educației, dar și la sediile inspectoratelor școlare județene, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Ministerul nu a precizat o oră exactă a publicării, însă în edițiile anterioare rezultatele au apărut, de regulă, în prima parte a zilei. Candidații sunt sfătuiți să reverifice periodic ambele surse de-a lungul zilei de luni.

La proba scrisă din acest an au participat 37.386 de candidați, admiși după ce au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice. Examenul s-a desfășurat simultan în 117 centre, pentru 112 discipline, cele mai multe dosare fiind depuse pentru învățământul preșcolar și primar, educație fizică și sport, limba română și psihopedagogie specială.

Ce notă este necesară pentru titularizare

Pragurile rămân neschimbate față de anii trecuți:

Post pe perioadă nedeterminată (titularizare): minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă.

Post de suplinitor (perioadă determinată): minimum nota 5 la ambele probe.

Media de repartizare se calculează după formula (nota la proba scrisă × 3 + nota la inspecție) : 4.

Important de reținut: obținerea notei minime nu garantează automat un post — repartizarea depinde de media finală, de posturile disponibile și de opțiunile exprimate de fiecare candidat.

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Cum se depun contestațiile

Candidații nemulțumiți de notă pot contesta rezultatul chiar din ziua afișării:

28 iulie, după publicarea rezultatelor, până la ora 21:00;

29 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare sau electronic, în funcție de procedura stabilită de fiecare inspectorat în parte.

Calendarul complet după afișarea rezultatelor